Ab 30. September kann wieder hart gefeiert werden in der Event Arena in Spornitz. „Nach der Sommerpause und zwei kleineren Veranstaltungen im September beginnt ja im Oktober die Club-Saison und deshalb geht es jetzt bei uns wieder richtig los“, sagt Veranstalter Thomas Schulz. Er betreibt den größten Club in der Region zwischen Schwerin, Parchim Plau am See und Güstrow nach wie vor zusammen mit David und Martin.

Eingang zur Event Arena in Spornitz.

In der Event Arena in dem Dorf bei Parchim gibt es auf etwa 2000 Quadratmetern drei Floors - den Mainfloor, den Partyfloor und den „Bunker“ - und je nach Veranstaltung sieben oder acht Bars. Etwa 2000 Besucher können theoretisch dort in einer Clubnacht tanzen und feiern.

Besucher sind der Event Arena trotz Corona und Wirtschaftskrise treu geblieben

Die drei Veranstalter, die mittlerweile alle in Ziegendorf leben, freuen sich, dass ihnen die Besucher auch in der Zeit steigender Preise durch den Ukrainekrieg treu geblieben sind. „Zumindest war das in der vergangenen Saison so. Man merkt zwar schon, dass die Leute genauer aufs Geld gucken und nicht mehr überall hin gehen. Aber sie kommen weiter zu uns“, sagt Thomas Schulz.

Die Besucher kommen weiter gern zum Feiern in die Event Arena.

Das liegt vielleicht auch daran, dass die Ticketpreise etwa gleichgeblieben sind. „Die kosten weiter im Durchschnitt zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse. Die meisten unserer Clubbesucher sind zwischen 18 und 25 Jahre alt, also in einem Alter, in dem man meistens nicht so viel Geld hat, deshalb wollen wir die Preise nicht erhöhen.“

Am 14. Oktober kommt DJ-Duo Luca-Dante Spadafora und Niklas Dee

Nur in Ausnahmefällen, wenn die Event Arena mal sehr bekannte DJs engagiert, kostet der Eintritt dann mehr. So wie für Luca-Dante Spadafora und Niklas Dee am 14. Oktober. Das DJ- und Produzenten-Duo aus Bayern hat mit dem Remix des Bibi-und-Tina-Filmsongs „Mädchen auf dem Pferd“, gesungen von Octavia aus Augsburg, den Sommerhit 2023 gelandet. „Für richtig bekannte DJs müssen wir schon mal zwischen 22.000 und 35.000 Euro hinlegen. Die Preise für DJs sind richtig viel teurer geworden“, erzählt Thomas Schulz.

Trotzdem wollen die drei Veranstalter auch die Getränkepreise moderat lassen. „Bier im 0,33 - Glas kostet zwischen 3,50 und 4,00 Euro, Mixgetränke meist 4,50 Euro, außer Havanna-Cola oder Red Bull mit Wodka, das kostet dann 6,50 Euro“, erklärt Thomas.

Doch weil es anscheinend ganz gut in der Event Arena läuft, konnte das Betreiber-Trio nun auch 35.000 Euro in neue Soundanlagen für den Mainfloor und den „Bunker“ investieren. Die für den Partyfloor wurde schon im vergangenen Jahr erneuert. „Die alte Technik war zehn Jahre alt, den Unterschied hört man schon deutlich. Jetzt machen die Boxen richtig Alarm“, freut sich Schulz.

Drei Partys in der Event Arena in acht Tagen vom 30. September bis 7. Oktober

Das können die Besucher ab dem 30. September bis zum 7. Oktober gleich bei drei Partys testen. Denn am kommenden Sonnabend kann zu „Hardstyle“ gefeiert werden. Acht DJs legen bei der zusammen mit der Tricky Disco präsentierten Clubnacht Hardtechno und Techno auf. „Auf dem Partyfloor läuft wie immer die normale Musik mit den Chart-Hits und Musik aus den 80ern und 90ern“ kündigt der Veranstalter an.

Am Montagabend kann dann gleich weiter getanzt werden in den Feiertag. „Kommenden Montag zum Vorfeiertag steigt das Neon Festival Spornitz! Wir zelebrieren eine einzigartige, aufwendige Neon-Color-Orgie und verwandeln die Eventarena in ein buntes Festival“, heißt es auf der Facebookseite des Clubs.

Und am 7. Oktober steigt das „4 Jahreszeiten Indoor Festival“, eine Goa-Party auf vier Floors. „Ein Ort, an dem man sich offen, friedlich und frei von Vorurteilen begegnen kann. Ein Fest, geprägt von Glückseligkeit, gegenseitiger Akzeptanz und offenem Austausch“, heißt es bei Facebook. Hier kosten die Tickets im Vorverkauf noch 20 Euro, später 25 und an der Abendkasse 30 Euro.

Einlass ist jeweils ab 21 Uhr. Auch Jugendliche ab 16 Jahren können in die Event Arena Spornitz, brauchen aber wie überall einen Muttizettel, solange sie noch nicht volljährig sind.