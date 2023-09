Evangelische Kirche Propst Dirk Sauermann feierlich aus dem Amt verabschiedet Von Silke Roß | 10.09.2023, 19:37 Uhr Der nunmehr ehemalige Propst Dirk Sauermann predigt an dem Festgottesdienst zu seiner Entpflichtung zum Thema Dank Foto: Silke Roß up-down up-down

Mit einem festlichen Gottesdienst verabschiedet die evangelische Nordkirche Propst Dirk Sauermann aus dem Amt. Damit steht nach 17 Jahren ein Wechsel in der Leitung der Kirchengemeinden zwischen Boizenburg und Plau am See an.