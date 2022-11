Buchautorin Autorin Carolyn Srugies stellte ihren Roman „Tod am Wockersee“ in der Stadthalle Parchim vor. Foto: Alexander Block up-down up-down „Tod am Wockersee“ Erstlingswerk von Carolyn Srugies begeistert Parchimer Publikum Von Alexander Block | 11.11.2022, 16:48 Uhr

In der Reihe „Parchim liest“, kam am Donnerstagabend die Buchautorin Carolyn Srugies zu einer Lesung in die Stadthalle. Sie hat einen Krimi geschrieben, der in Parchim spielt und begeisterte mit ihrer Lesung das Publikum.