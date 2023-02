Um neun Uhr abends starteten am Donnerstag die ersten Hilfslieferungen aus Parchim. Foto: Sinan Yildiz up-down up-down Spenden für Syrien und Türkei Erster Hilfstransport für Erdbebenopfer hat Parchim verlassen Von Alexander Block | 10.02.2023, 15:15 Uhr

Bei Familie Yildiz können weiterhin Spenden abgegeben werden. Immer wieder bringen Parchimer Kleidung, Decken und all das, was die vom Erdbeben in der Türkei und Syrien Betroffenen vor Ort brauchen.