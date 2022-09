Georg Balderer studierte Meteorologie und ist als Klimaschutzmanager für Parchim tätig. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Diskussion geht weiter Erdwärme und Ortsteilautos: Wie Parchim das Klima schützen möchte Von Christiane Großmann | 30.09.2022, 13:34 Uhr

Das Klimaschutzkonzept für die Stadt nimmt konkrete Strukturen an und wird nun in den Fachausschüssen diskutiert. Bürger können sich im Foyer des Stadthauses informieren, was Parchim vorhat.