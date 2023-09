Parchims Bahnhof kam erst vor kurzem groß raus: Steht hier doch das schönste Stellwerk in Deutschland, ermittelt in einem Wettbewerb unter Mitarbeitern, den die Deutsche Bahn zum ersten Mal ausgelobt hatte.

Das 111 Jahre alte Stellwerk Parchim machte das Rennen unter 50 Bewerbern aus der gesamten Bundesrepublik. Vor allem der gelungene Kompromiss aus Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz und Denkmalschutz überzeugte die Jury und gab den Ausschlag für die Titelvergabe.

Heimatbund Parchim lädt zur Bahnhofsführung ein

Wer mehr über den Parchimer Bahnhof und seine markanten Bauten - am meisten präsent ist das 1913 fertig gestellte Empfangsgebäude - erfahren möchte, ist am Samstag, 9. September, dort willkommen. Der Heimatbund Parchim nimmt den diesjährigen Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Denkmal Talent“ zum Anlass, um eine öffentliche Führung über den Bahnhof der Kreisstadt von Ludwigslust-Parchim anzubieten. Treff ist um 10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz.

Für alle Interessierten ist es die Gelegenheit, Geschichte und Geschichten aus erster Hand zu hören: Fritz Asmus, der den Rundgang leitet, gilt als Kenner der Eisenbahnhistorie in Parchim. Seiner 1988 veröffentlichten Chronik des Eisenbahnortes Parchim im Nebenbahnnetz Mecklenburgs ließ er weitere Publikationen folgen. Darin beschreibt er auch seine Lehr- und Wanderjahre bei der Eisenbahn, wie zum Beispiel seine Erlebnisse im Heizerdienst des Bahnbetriebswerkes Parchim. Als Student an der Verkehrshochschule Dresden besserte er damit sein Stipendium auf.

Fritz Asmus besucht bis heute regelmäßig seine Geburtsstadt

Der gebürtige Parchimer legte 1956 in seiner Heimatstadt das Abitur ab, dann führte sein weiterer Werdegang zum Studium nach Dresden, wo er seit 1964 lebt. Fritz Asmus besucht bis zum heutigen Tag regelmäßig Parchim, den Kontakt hält er auch als Mitglied des Heimatbundes.

Der Verein in Parchim führt bereits seit 1983 regelmäßig Denkmaltage durch. Ein Jahr später fand übrigens der erste offizielle Tag des offenen Denkmals statt - in Frankreich. Die Koordination für alle Veranstaltungen in Deutschland liegt seit 1993 in den Händen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

In diesem Jahr werden am zweiten Septemberwochenende rund 5500 Denkmale zugänglich sein. Das Komplettprogramm findet sich im Internet, einfach das Stichwort Tag des offenen Denkmals eingeben, die entsprechende Homepage steht ganz oben.