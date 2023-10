Am 29. Oktober 2023 ist wieder Tanz in der Tagespflege „Sonnenstrahl“ in Parchim. Die Veranstaltung findet an einem Sonntag zur besten Kaffeezeit ab 14 Uhr in den Räumlichkeiten der Einrichtung in der Otto-Grotewohl-Straße 12 -15 statt. Sie ist offen für Menschen mit Demenz und ihre Begleiter sowie für alle Senioren, die Freude an der Musik, am Tanz und am geselligen Beisammensein haben.

Mitarbeiter der Tagespflege „Sonnenstrahl“ sind Gastgeber

Ein solches Format, das sich speziell an Pflegebedürftige beziehungsweise Menschen im hohen Alter richtet, gilt als Novum in der Kreisstadt und ihrer Umgebung. Um auch Angehörigen, die vielleicht weiter weg wohnen oder selbst noch berufstätig sind, die Möglichkeit zu geben, einen lieben Menschen zum Tanz zu begleiten und in einer anderen Atmosphäre gemeinsame Zeit am Wochenende zu verbringen, wurde ganz bewusst der Sonntag als Veranstaltungstag gewählt.

Weiterlesen: Tagespflege Sonnenstrahl lädt Sonntag erstmals zum Tanzcafé ein

Möglich machen diese Nachmittage Mitarbeiter der Tagespflegeeinrichtung in Trägerschaft der Volkssolidarität Parchim - und zwar ehrenamtlich. Sie bringen ihre Backkünste zum Einsatz, sorgen für das ansprechende Ambiente und übernehmen während der dreistündigen Veranstaltung die Gastgeberrolle. Vom Team der Tagespflege „Sonnenstrahl“ auf den Weg gebracht werden konnte diese öffentliche Reihe vor gut einem Jahr durch eine Förderung der Deutschen Alzheimergesellschaft.

Tanzen ist wie jede Form der körperlichen Aktivität gut für die Seele

Die Selbsthilfeorganisation begrüßt Aktivitäten wie diese ausdrücklich vor dem Hintergrund, das Tanzen eine Form der körperlichen Aktivität ist, die vielen Menschen Freude macht. Die Verbindung von fröhlicher Musik und ungezwungenen rhythmischen Bewegungen erzeuge gute Laune und körperliches Wohlbefinden. Menschen mit Demenz könnten beim Tanzen oft längst verloren geglaubte Fähigkeiten wieder aktivieren.

Die Tagespflege „Sonnenstrahl“ möchte das Angebot in Parchim verstetigen und künftig im Abstand von etwa vier bis sechs Wochen zum Tanzcafé einladen. Die jüngste Veranstaltung fand im September innerhalb der Woche der Demenz am Weltalzheimertag sogar in größerem Rahmen statt, gemeinsam mit der Begegnungsstätte der Volkssolidarität im Pütter Hus. „Wir waren sehr gut besucht“, freut sich der stellvertretende Einrichtungsleiter der Tagespflege, Bastian Hirn, über die Resonanz.

Weiterlesen: Für Menschen mit Demenz ist Aktivität wichtig

Für das Tanzcafé am 29. Oktober 2023 von 14 bis 17 Uhr sind noch Anmeldungen möglich unter Telefon 03871 4689750 oder direkt in der Tagespflege. Das Kaffeegedeck und Getränke gibt es gegen ein kleines Entgelt. Der Eintritt zum Tanzcafé ist frei.