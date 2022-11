Wer im Winter campen möchte, muss in diesem Jahr mit einigen Einschränkungen auf den Camping-Plätzen leben. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA up-down up-down Zwischen Parchim und Plau Dauercampen im Winter nur mit Einschränkungen möglich Von Alexander Block | 28.11.2022, 16:45 Uhr

Wer auch über den Winter in der Region zwischen Parchim, Plau und Dobbertin mit seinem Wohnmobil auf Campingplätzen übernachten will, der hat es derzeit schwer. Denn entweder sind die Plätze geschlossen oder bieten nur einen eingeschränkten Service an.