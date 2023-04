Bis zu 20 Personen mussten bei dieser Einsatzübung in Spornitz gerettet werden. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Amt Parchimer Umland mit Feuerwehrübung in Spornitz Jugendfeuerwehr mimte die Vermissten Von Michael-Günther Bölsche | 15.04.2023, 13:37 Uhr

Ein große Einsatzübung startete am Freitagabend in Spornitz. Bei der Gärtnerei der Lewitz-Werkstätten war ein Brand ausgebrochen und zwischen 14 und 20 Personen seien nach erster Erkenntnis vermisst, so das Szenario.