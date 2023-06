In der Langen Straße wurde es am Sonnabend voll. Foto: Alexander Block up-down up-down Shoppen, Schlemmen und Kultur Einkaufsnacht Parchim zieht tausende Besucher in die Innenstadt Von Alexander Block | 25.06.2023, 10:27 Uhr

Bis spät in den Abend Einkaufen, Freunde treffen, Musik hören und kulinarische Spezialitäten probieren. Das gab es am Sonnabend alles auf der Einkaufsnacht in Parchim zu erleben.