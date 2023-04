Soll in wenigen Tagen zum neuen Standort gebracht werden: der Einheitsstein von Parchim Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Nach gründlicher Reinigung Einheitsstein von Parchim bezieht seinen neuen Standort Von Christiane Großmann | 12.04.2023, 17:42 Uhr

Weil das Areal um die Georgenkirche von Parchim neu gestaltet werden soll, musste eine Lösung für den Findling in Erinnerung an die Deutsche Einheit gefunden werden. In diesen Tagen kommt er an seinen künftigen Platz.