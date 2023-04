Der Einheitsstein und die Einheitslinde fügen sich nun in die Terrasse der Kulturmühle und sind direkt von der Straße aus sichtbar. Foto: Alexander Block up-down up-down Neuer Standort Einheitsstein Parchim erinnert nun vor Kulturmühle an Wiedervereinigung Von Alexander Block | 27.04.2023, 13:43 Uhr

Die Arbeiten an der Kulturmühle in Parchim neigen sich dem Ende entgegen. Am Donnerstag kam mit dem Einheitsstein ein weiteres Puzzle-Teil hinzu. Nun wird direkt vor dem neuen Kulturzentrum an die Wiedervereinigung gedacht.