In Groß Godems rollten am Sonnabend insgesamt 34 Erntewagen durchs Dorf. Erntefeste 2022 Ein turbulentes Wochenende: Fünf Umzüge allein rund um Parchim Von Christiane Großmann | 04.09.2022, 14:21 Uhr

Im Parchimer Land wurde am Sonnabend die Ernte mit Umzügen, Kaffeetafel, Showeinlagen und Tanz gefeiert. Geschmückte Erntewagen rollten in Matzlow-Garwitz, Groß Godems, Friedrichsruhe, Damm und in der Gemeinde Karrenzin.