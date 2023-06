Die ehemaligen Schüler wurden am Freitag vor dem Rathaus von Bürgermeister Dirk Flörke empfangen. Foto: Alexander Block up-down up-down 50 Jahre Abi Abiturienten aus Parchim schwelgen beim goldenen Jubiläum in Erinnerungen Von Alexander Block | 10.06.2023, 14:08 Uhr

Ein großes Wiedersehen gab es am Freitag in Parchim. Denn die ehemaligen Schüler des Abiturjahrgangs 1973 kamen zum 50. Jubiläum ihres Abschlusses zusammen. So haben sie ihre Schulzeit erlebt.