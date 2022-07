Der riesige Dunghaufen hat sich vermutlich selbst entzündet FOTO: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Fünf Feuerwehren im Einsatz bei Karow Brennende Dungmiete sorgt für viel Rauch in der Region Von Michael-Günther Bölsche | 09.07.2022, 16:27 Uhr

Eigentlich sollte der Dunghaufen in den nächsten Tagen, wenn das Getreide abgeerntet ist, auf die Stoppelfelder ausgebracht werden. Doch am Sonnabendnachmittag brannte dieser große Haufen in den Maßen von 15 mal 100 Metern und vier Metern Höhe und sorgte für eine starke Rauchentwicklung.