Feuerwehr in Dütschow Kameraden laden zum Tag der offenen Tür ins fertige Gerätehaus Von Christiane Großmann | 08.07.2022, 17:24 Uhr

Am 9. Juli wird bei der Feuerwehr in Dütschow gefeiert. Dafür gibt es zwei Anlässe. Was Besucher ab dem Nachmittag erwartet.