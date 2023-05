Wohnen in der vom Altersdurchschnitt her jüngsten Straße von Dütschow: Jenny Bernhardt (l.) mit Mirle und Sandra Lang mit Emily sind Nachbarinnen im Lewitzweg. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Babyboom im Dorf Dütschow feiert 750 Jahre mit so viel Dorfnachwuchs wie lange nicht Von Christiane Großmann | 30.05.2023, 16:35 Uhr

Nach etwa 40 Jahren wachsen in Dütschow wieder Zwillinge auf. Überhaupt werden in dem Ortsteil von Spornitz zurzeit ungewöhnlich viele Kinder geboren. Das macht den Lewitzweg zur jüngsten Straße in 750 Jahre alten Ort.