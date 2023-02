Was für ein Ferienauftakt: Erst gab es Zeugnisse, dann Karneval in Spornitz. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Mit Helau in die Winterferien Drei Schulen feiern nach der Zeugnisausgabe Karneval in Spornitz Von Christiane Großmann | 03.02.2023, 17:29 Uhr

In der Mehrzweckhalle tummelten sich am Freitag etwa 500 kostümierte Kids. Wer der Verein ist, der Grundschülern einen so furiosen Ferienstart ermöglichte.