Mit diesem für vier Personen zugelassenen Boot waren neun Urlauber auf dem Plauer See. Jetzt liegt das Boot im Hafen am Lenzer Kanal. Urlauber in Seenot Dramatische Rettungsaktion auf dem Plauer See Von Michael-Günther Bölsche | 08.07.2022, 14:31 Uhr

Das hätte durchaus schlimmer enden können: Kurz vor Mitternacht trieb ein Plasteboot, besetzt mit neun Urlaubern auf dem Plauer See und war in Seenot geraten. Insgesamt, so die Meldung für die Feuerwehren, sollen sich neun Personen an Bord befinden, darunter eine Frau, die einen Asthma-Anfall haben soll.