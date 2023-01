Hausärztin Kathrin Ixkes ist in ihre ehemalige Heimat zurückgekehrt und betreibt nun eine Hausarztpraxis in Parchim. Foto: Alexander Block up-down up-down Ärztliche Versorgung Dr. Kathrin Ixkes eröffnet Hausarztpraxis in Parchim Von Alexander Block | 06.01.2023, 15:26 Uhr

Kathrin Ixkes ist Fachärztin für Innere Medizin und hat eine Hausarztpraxis in Parchim eröffnet. Dafür gab sie ihr bisheriges Leben in Düsseldorf auf. Hier erzählt sie, warum sie vom Rhein an die Elde zurückgekehrt ist.