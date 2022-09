Neben dem Blumenbeet können Vorbeikommende nun eine Pause einlegen. Foto: Alexander Block up-down up-down Umbau abgeschlossen Dorfplatz in Möderitz lädt nun zum Verweilen ein Von Alexander Block | 08.09.2022, 15:35 Uhr

Der Dorfplatz in Möderitz wurde in den vergangenen Monaten neugestaltet und aufgewertet. Am Donnerstag fand nun die offizielle Übergabe statt. Doch Autofahrer müssen sich nun auf eine weitere Baustelle und eine Straßensperrung einstellen.