Bürgermeister Sebastian Fynnau präsentierte den Einwohnern auf dem Ruscher Weihnachtsmarkt das Wappen der Gemeinde Lewitzrand. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Amt Parchimer Umland Nach der Gemeinde Lewitzrand möchte nun Domsühl eigenes Wappen Von Christiane Großmann | 29.11.2022, 12:21 Uhr

Immer mehr Kommunen in MV geben sich ein Hoheitszeichen. Die Einwohner am Lewitzrand haben schon ihr eigenes Wappen. Domsühl entscheidet am 30. November über die Vergabe eines Werksvertrages mit einem Heraldiker.