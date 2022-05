Kapitän Hans-Jürgen Müller seit 25 Jahren am Ruder des MS Condor auf dem Dobbertiner See. Foto: © Michael-Günther Bölsche FOTO: Michael-Günther Bölsche Dobbertiner Fahrgastschifffahrt feiert Jubiläum „Leinen Los!“ im 25. Jahr Von Michael-Günther Bölsche | 06.05.2022, 10:20 Uhr

Im Mai 1997 wurde das MS „Condor“ auf dem Dobbertiner See in Dienst gestellt und ist seitdem ein beliebtes Ziel Einheimischer und Touristen aus allen Regionen. Neben den planmäßigen Rundfahrten gibt es zahlreiche Sonderfahrten, wie die ornithologischen Erkundungsfahrten am frühen Morgen.