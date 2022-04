Zwei Stunden lang erläuterten Sebastian Langer (l.) und Dirk Flörke, wie sie Parchim in Zukunft gestalten wollen. FOTO: Alexander Block Bürgermeisterwahl in Parchim Dirk Flörke und Sebastian Langer liefern sich Rededuell Von Alexander Block | 21.04.2022, 12:59 Uhr

Am Sonntag, 24. April, ist Bürgermeisterwahl in Parchim. Unentschlossene hatten am Mittwoch noch einmal die Gelegenheit, die Bewerber Dirk Flörke und Sebastian Langer im direkten Aufeinandertreffen zu erleben.