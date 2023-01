Die Polizei registriert immer mehr Diebstähle in der Region um Zölkow. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Polizei sucht Zeugen Diebe klauen Werkzeug im Wert von 10.000 Euro in Groß Niendorf Von Alexander Block | 27.01.2023, 15:41 Uhr

Um an die Geräte zu kommen, haben die Täter im Zölkower Ortsteil Groß Niendorf einen Bauwagen aufgebrochen. Nun ermittelt die Polizei in Sternberg wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.