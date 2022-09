Die Ausstellung unter dem Motto „Gesichter der Armut“ begleitet eine Diskussionsrunde am Montag im Linkskontor, zu der Steffi Pulz-Debler einlädt. Foto: Alexander Block up-down up-down Veranstaltung in Parchim Partei Die Linke lädt zu Kinderfest und Diskussion über Armut Von Alexander Block | 16.09.2022, 16:12 Uhr

Die Partei die Linke in Parchim veranstaltet an diesem Sonnabend ein Kinderfest in der Weststadt. Zudem gibt es am Montag im Linkskontor eine Diskussionsrunde mit dem Thema „Arm sein, wo andere Urlaub machen“.