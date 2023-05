In der SB-Filiale der Deutschen Bank in der Parchimer Blutstraße sind die Geldautomaten schon seit Ende März außer Betrieb. Foto: Katja Frick up-down up-down Nach Sprengung von Geldautomaten Deutsche Bank zieht sich vollständig aus Parchim und Lübz zurück Von Katja Frick | 08.05.2023, 17:37 Uhr

Die Geldautomaten in der Parchimer Blutstraße gehen nicht wieder in Betrieb, die Filiale wird aufgegeben, genauso wie die in Lübz, die seit der Sprengung zu ist. In der Kreisstadt gibt es immer wieder Probleme, an Bargeld zu kommen.