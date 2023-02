Auf der nächsten Sitzung des Kreistages von Ludwigslust-Parchim wird die geplante Flüchtlingsunterkunft in Demen Thema sein. Foto: Katja Frick (Archiv) up-down up-down Geplante Unterkunft in Demen Netzwerk für Flüchtlinge gibt Demo vor Kreistagssitzung in Parchim Von Alexander Block | 28.02.2023, 17:41 Uhr

Bis zu 450 Asylbewerber sollen in einer Gemeinschaftsunterkunft in Demen unterkommen. Dagegen scheint sich Protest zu regen. Das Netzwerk für Flüchtlinge will deshalb bei einer Kundgebung Solidarität mit Flüchtlingen zeigen.