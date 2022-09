Selbsterfahrung am Demenzsimulator: Netzwerkkoordinatorin Sabine Uhlig hat selbst schon ausprobiert, wie es sich anfühlt, einfachste Alltagsaufgaben nicht mehr bewältigen zu können. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Leben mit Demenz Fachtag in Parchim zeigt Hilfen für Betroffene und Angehörige Von Christiane Großmann | 08.09.2022, 15:12 Uhr

Infoangebote, Vorträge, Mitsingkonzert: Am 20. September findet ein Informationstag zum Thema „Leben mit Demenz“ in Parchim statt. Das erwartet Besucher von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle.