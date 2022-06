Sitzen, Nachrichten schreiben, Freunde treffen: Für diese Schüler aus der Fritz-Reuter-Schule ist der Schuhmarkt ein regelmäßiger Anlaufpunkt. FOTO: Christiane Groẞmann Stadtentwicklung Das wünschen sich Jugendliche für den Parchimer Schuhmarkt Von Christiane Großmann | 08.06.2022, 11:38 Uhr

In Kürze beginnen die Arbeiten am Schuhmarktbrunnen in Parchim, der Platz soll neues Mobiliar bekommen. Was dort angedacht ist.