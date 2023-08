60 Mannschaften dabei Das ist neu beim 12. Flutlichtpokal der Feuerwehren in Spornitz Von Christiane Großmann | 09.08.2023, 18:21 Uhr Der von der Spornitzer Feuerwehr veranstaltete Flutlichtpokal ist jedes Jahr ein großes Spektakel. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down

Ein Dorf ist am 25. August in Feuerwehrhand: Kameraden aus mehreren Bundesländern kämpfen auf dem Spornitzer Sportplatz um den begehrten Flutlichtpokal. In diesem Jahr ist eine weitere Wertungsgruppe hinzugekommen.