Sommer trifft Herbst: Die ersten Vorboten der neuen Jahreszeit mit einem hoffentlich goldenen Oktober sind zu spüren. Doch der Sommer gibt sich noch nicht ganz geschlagen. Davon dürften viele Veranstalter am Wochenende profitierten. Am 23. und 24. September ist zwischen Plau am See und Parchim einiges los.

Oldtimer, Kulinarik, Tombola und mehr beim Hoffest in Greven

Wenn die Firma Schmidt & Co und die Produktionsschule Westmecklenburg einladen, platzt das kleine Dorf Greven in der Gemeinde Granzin völlig aus den Nähten. So war es in den vergangenen Jahren und mit einem ähnlichen Ansturm wird auch am Sonnabend, 23. September, beim Grevener Hoffest ab 10 Uhr gerechnet.

Bei solchen Anblicken schlägt das Herz eines jeden Technikfreaks höher. Zum Hoffest am 23. September 2023 in Greven werden viele solcher Schätze aufgefahren. Foto: Christiane Groẞmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Entsprechend hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dort Leute zu treffen, die man schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen hat. Geboten werden Technik und Kulinarik, Oldtimertreff- und -ausfahrt inklusive Fotoshooting, Peter Maffay-Double, das in der Region beheimatete Eldeblasorchester, Vorführungen der Jugendfeuerwehr, Tombola sowie eine Stunt-Show zu Pferde.

Mit Parade gechmückter Wagen durchs Dorf: Erntefeste in Ziegendorf und Mestlin

Noch einmal können am Sonnabend herausgeputzte Erntewagen bewundert werden: Um 12.30 Uhr formiert sich die Erntefest-Parade in Ziegendorf. Der Umzug mündet gegen 14 Uhr auf dem Festplatz, wo dann bis weit in den Abend weitergefeiert wird. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst statt, ab 11 Uhr ist Frühschoppen mit Blasmusik.

Noch einmal gibt es am Wochenende Erntekronen zu bestaunen. Dieses Schmuckstück hatte vor einer Woche beim Erntefest in Damm seinen Auftritt. Foto: Christiane Groẞmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In Mestlin beginnt das Erntefest Sonnabend um 11 Uhr mit einem Dankgottesdienst, bevor um 13 Uhr der Festumzug durchs Dorf anrollt. Ab 14 Uhr geht es am und im Kulturhaus weiter bis gegen 18 Uhr mit Tanz, Musik, Kaffee, Kuchen sowie Auftritten der Jüngsten aus dem Kindergarten und der Schule. Auch am Abend ist Party in Mestlin: Um 20 Uhr legt DJ Alex Stuth beim Oktoberfest auf.

Herbstleuchten an der Linde auf dem Festplatz in Parchim

Anwohner im Bereich des Parchimer Festplatzes sowie Freunde der Musik treffen sich am Sonnabend ab 16 Uhr zum „Herbstleuchten“ auf der kleinen Wiese des Rummelplatzes zum gemütlichen Beisammensein an der Feuerschale mit Kinderschminken und Hüpfburg für die Jüngsten.

Vier Bands spielen an diesem Abend: Lilly Kaeding mit Band, Tonausfall, Psycho Playboy sowie Johann Schirrmeister und Freunde. Es gibt Bratwurst und Getränke zum schmalen Taler. Der Reinerlös geht an die Musiker. Hauptorganisator vom Herbstleuchten sind drei Leute um Sebastian Paradies, die Unterstützung von Parchimer Unternehmen bekommen.

Intention des Abends zum Herbstanfang: „Bevor sich jeder über den Winter in seinen Bau einschiebt, sollen die Leute sich nochmal sehen und plaudern“, sagt Christian Reuter. Herbstleuchten heißt das Ganze, weil die Linde, unter der das gemütliche Beisammensein stattfindet, zum Einbruch der Dunkelheit in rotes Licht getaucht wird.

Zu besichtigen: Industriekultur am Wasser in Plau, Lübz und Parchim

Die Tage der Industriekultur am Wasser bieten am 23. und 24. September in der Metroplregion Hamburg 112 Objekte zur Besichtigung an. Dazu zählen die Hubbrücke in Plau am See; Schleuse, Wassermühle und -turm in Lübz und in Parchim die Kulturmühle am Fischerdamm sowie das Wasserwerk mit dem Wasserturm in der Oststadt. Alle Informationen finden sich unter www.metropolregion.hamburg.de/industriekultur/ .

Weiterlesen: Diese historischen Gebäude gibt es zwischen Plau und Parchim zu entdecken

Herbstfest mit regionalem Markt am Karower Meiler

Herbstfest wird am 23. September von 10 bis 16 Uhr im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide gefeiert. Das Fest mit regionalem Handwerkermarkt, Obstsortenschau, Bastelangeboten mit Naturmaterialien spielt sich von 10 bis 16 Uhr am Karower Meiler ab. Bereits um 6 Uhr startet eine Führung zur Hirschbrunft. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz des Beobachtungsturms „Rothirsch“ in Sandhof.

Pub-Wirt Jan Micheel startet mit Schönem Abend ins zweite Halbjahr

Tanzen, Feiern, Spaß haben! So lautet das Motto des ersten „Schönen Abend“ nach der Sommerpause im Irish Pub Parchim mit DJ RockRé & Die Jencker am 23. September ab 20 Uhr. „Wir freuen uns drauf und hoffen auf viele bekannte Gesichter“, sagt der Betreiber des Feierdepartments Jan Micheel. Große Ereignisse werfen am Fischerdamm ihre Schatten voraus: Der Irish Pub wird 30. Die Geburtstagsparty startet am 15. Dezember mit den Lousy Lovers und DJ Presse.

Früher Verwaltungsgebäude der Tuchfabrik, seit 30 Jahren Feierdepartment: der Irish Pub in Parchim. Foto: .Jan Micheel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In Dütschow sind Fahrzeugraritäten aus DDR-Zeiten zu bestaunen

Das 38. Jahrestreffen der IG-Wartburg-Trabant-Barkas am Wochenende in der Landeshauptstadt von MV strahlt bis nach Dütschow aus. Der Ortsteil der Gemeinde Spornitz ist am Sonnabendnachmittag das Ziel einer Ausfahrt der Teilnehmer. In Dütschow heißt Holger Gierk seine Sammlerkollegen willkommen.

Der Mitbgründer der Interessengemeinschaft und Mitorganisator des Jahrestreffens möchte aus seiner Scheune auf lange Sicht ein Museum für Fahrzeugraritäten aus DDR-Zeiten machen. Am 23. September lädt er Fahrzeugfreaks ab 10 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

a-capella-Konzert und Bläsermusik in Kirchen in Parchim und Plau am See

Auf alle Liebhaber hochwertiger Chormusik wartet am 23. September um 19 Uhr ein Hörgenuss: Zum ersten Mal wird das „Collegium Canticum Novum“ aus Mitteldeutschland in der St. Marienkirche in Parchim ein a-capella-Konzert geben. Zur Aufführung kommen unter anderem die Bach-Motette „Jesu, meine Freude“ und das 2018 geschriebene Werk von Matthew Petterson „Cantate Domino“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Der Junger Bläserkreis Mecklenburg-Vorpommern unter Leitung von Landesposaunenwart Martin Huss ist am 24. September ab 17 Uhr in der Plauer Kirche zu erleben. Es ist der letzte Auftritt der Musiker auf mecklenburgischem Boden vor ihrer Argentinienreise.

Theater-Mobiliar aus dem alten Haus unter dem Hammer, danach Sommerfest

Etwa 150 Theaterstühle, diverse Leuchter und Lampen aus den 1950-er und 60-er Jahren, große Spiegel aus dem Foyer, eine alte Garderobe sowie weitere Dinge werden am Sonntag, 24. September, ab 14 Uhr auf dem Hof der Kulturmühle in Parchim versteigert.

Weiterlesen: Junges Staatstheater Parchim versteigert altes Mobiliar aus der Blutstraße

Das Mobiliar stammt aus der alten Spielstätte des Jungen Staatstheaters Parchim in der Blutstraße. Der Erlös wird für einen sozialen Zweck gespendet. Im Anschluss an die Versteigerung lädt der Förderverein des Jungen Staatstheaters Parchim zu einem kleinen Sommerfest ein. Eine gute Gelegenheit auch für Interessenten, die den Verein verstärken möchten, den Vorstand und weitere Gleichgesinnte kennenzulernen.