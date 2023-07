Funktioniert prima: Vira probiert ihre selbst gebaute Pfeife aus. Foto: Jenny Krachenfels up-down up-down Paulo-Freire-Schule in Parchim Pfeifen bauen, klettern, beobachten: So schön sind Ferien im Wald Von Christiane Großmann | 28.07.2023, 18:32 Uhr

Auf diese Woche freuen sich die Hortkinder der Paulo-Freire-Schule immer lange: In den Sommerferien geht es traditionell fünf Tage hintereinander in den Wald. Warum sie dort voll in ihrem Element sind.