Dieser Wohnblock der AWG in Parchim soll demnächst abgerissen werden. Foto: Katja Frick Wohnen in Parchim Warum die AWG Bens früheren Wohnblock abreißt und was sie plant Von Katja Frick | 01.02.2023, 17:10 Uhr

Nun ist der Wohnblock in der Beimlerstraße leer und wird bald abgerissen. Der AWG-Vorstand erklärt im Gespräch die Gründe und was in Zukunft passieren soll.