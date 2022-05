Auch die Akrobaten präsentieren ihre Künste in der Luft. FOTO: Martina Schwenk/Archiv Rückkehr nach Corona Circus Humberto gastiert wieder in Parchim Von Alexander Block | 19.05.2022, 15:31 Uhr

In der kommenden Woche heißt es „Manege frei!“ in Parchim. Dann kehrt der Circus Humberto in die Eldestadt zurück.