Ortschronisten aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und Schwerin lernen am 23. September 2023 die Kulturmühle in Parchim kennen. Ein geführter Besuch des gerade erst im Mai eröffneten Stadtmuseums ist Teil der diesjährigen Fachtagung der ehrenamtlich Forschenden. Sie findet von 9.30 bis 16 Uhr im neuesten kulturellen Leuchtturm von Südwestmecklenburg auf dem Fischerdamm 2 statt.

Kern des Programms ist in diesem Jahr ein konzentrierter Blick auf mögliche Quellen für eine Ortschronik. Mit Patientenakten aus der „Landesirrenanstalt“ Sachsenberg stellt Dr. Antje Strahl einen sensiblen Bestand des Landeshauptarchivs Schwerin vor.

Heimatbund Parchim ist Kooperationspartner des Fachtages

Über die Arbeit des Munitionsbergungsdienstes in MV und daraus entstehende Möglichkeiten für die Forschung vor Ort spricht Torsten Hauk, der stellvertretende Leiter des Dienstes. Simona Pries vom Stadtarchiv Grabow gibt einen Einblick in die Bestände ihres Hauses. Den Wert regionaler Sagen und Legenden als immaterielles Kulturerbe thematisiert der Vortrag des Rostocker Historikers Dr. Hartmut Schmied.

Für die Teilnahme wird ein Beitrag von zehn Euro erhoben. Fachtagungen für heimatgeschichtlich Sammelnde und Forschende führt die Stiftung Mecklenburg regelmäßig in den mecklenburgischen Landkreisen durch. Die Veranstaltung in Parchim findet in Kooperation mit dem Verein für mecklenburgische Familien- und Personengeschichte sowie dem Heimatbund Parchim statt und wird vom Land gefördert. Anmeldungen sind per Mail an info@stiftung-mecklenburg.de möglich. Geleitet wird der Fachtag vom Mecklenburg-Experten Dr. Reno Stutz aus Rostock.