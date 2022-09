Der CDU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Waldmüller (l.) und CDU-Mitglied Dirk Flörke waren am Mittwoch auf dem Schuhmarkt unterwegs. Foto: Alexander Block up-down up-down Poltiker auf dem Schuhmarkt Krieg und Energiekrise: Parchimer schütten ihr Herz aus Von Alexander Block | 21.09.2022, 16:58 Uhr

Die Parchimer CDU lädt regelmäßig zu Gesprächen auf den Schuhmarkt in Parchim ein. An diesem Mittwoch war es wieder so weit. Vor allem die aktuelle Situation treibe die Menschen um.