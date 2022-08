Wer am Plauer See mit seinem Campingwagen Urlaub machen möchte, hat es derzeit schwer, noch einen Stellplatz zu bekommen. In allen Bundesländern sind Ferien und auch die internationalen Gäste kommen wieder in die Region. „Es hat dieses Jahr aber gedauert, bis der Platz voll war“, berichtet Tommy Rieger vom Campingplatz Bad Stuer am Südufer des Plauer Sees. „Die Saison beginnt traditionell an Pfingsten, da lief es gut. Im Juni hatten wir aber eine Flaute. Da gab es kaum Buchungen“, so der Betreiber.

Auch wenn der Platz zurzeit voll ist und er wegen der Ausreisesperre während der Pandemie in den beiden vergangenen Jahren kaum gelitten hat, hat er mit einigen Problemen und Herausforderungen zu kämpfen. „Wir finden keine Arbeitskräfte. Das geht aber allen am See so“, sagt Tommy Rieger.

Zu wenige Arbeitskräfte auch am Campingplatz in Alt Schwerin

Das kann Betreiber Michael Hecht vom Campingplatz in Alt Schwerin an der Nordseite des Plauer Sees nur bestätigen. „Wir hatten eine Ausbildungsstelle zum Kaufmann Tourismus und Freizeit ausgeschrieben und nicht eine Bewerbung erhalten“, erzählt er und schüttelt mit dem Kopf. Deshalb bietet er nun eine feste Stelle als Platzwart an, auf die es aber auch noch keine Nachfrage gibt. „Wir haben einen Arbeitskräftemangel. Es gibt keine Basis. Wir haben zu viele Häuptlinge und zu wenig Indianer“, zieht er den Vergleich.

Michael Hecht betreibt den Campingplatz im Norden des Plauer Sees seit mehr als 30 Jahren.

Zudem bereitet den Unternehmern die Preisspirale Sorgen. „Wir merken, dass die Gäste angespannter und preisbewusster geworden sind. Sie geben zum Beispiel weniger Geld für die Gastronomie aus. Die Leute teilen sich jetzt eher einen Flammkuchen, als dass sie zwei bestellen“, erzählt Tommy Rieger von seinen Erfahrungen. „Wir merken das zum Beispiel am Verkauf von Brötchen. Während wir vorher 450 verkauft haben, sind es jetzt nur noch 350 am Tag“, so Michael Hecht.

Ihn plagt auch, dass der Einkauf von Lebensmitteln für die Versorgung der Gäste schwierig geworden ist. „Die Einkaufspreise sind hoch und dann gibt es oft Lieferschwierigkeiten. Wir haben zum Beispiel keine Spare Rips bestellen können, weil die nicht verfügbar waren.“ Das wirkt sich dann auf die Bewertungen der Gäste aus.

Holländer fehlen auf Campingplätzen in MV

Diese kommen in diesem Jahr vor allem aus Berlin, Ostdeutschland und Hamburg. International gesehen reisen viele Skandinavier an, die entweder auf Durchreise in den Süden sind oder hier Urlaub machen. Die Holländer würden aber in diesem Jahr fehlen. Kaum einer komme hier noch mit seinem Wohnwagen an, beklagen beide Campingplatzbetreiber. Vor der Pandemie waren deren gelbe Nummernschilder die häufigsten Kennzeichen auf den Plätzen. „Das ist wie bei uns. Die machen jetzt auch alle im eigenen Land Urlaub“, beschreibt Michael Hecht die Ursache.

Dafür kommen mehr Einwohner aus der Schweiz in dieser Saison an die Mecklenburgische Seenplatte. Zwei von ihnen sind Bernadette Bernett und Maya Moll. Sie haben ein Ferienhaus auf dem Platz in Stuer bezogen. Sie sind wegen der naturbelassenen Landschaft hier und wollen sogar in die Region ziehen. „Wir machen es andersherum als die Deutschen, die in die Schweiz auswandern“, so Maya Moll. Die Frauen beklagen aber die schlechte Infrastruktur. „In die Radwege muss unbedingt richtig viel investiert werden und diese dann auch gewartet und gepflegt werden. Die Gegend hat viel Potenzial. Es muss aber kein Massentourismus sein“, sagt Bernadette Bernett.

Mittlerweile gibt es auf den Camping-Plätzen auch vermehrt Tiny-Häuser.

Dass der See unterentwickelt ist, sieht auch Tommy Rieger so: „Wir können auf Dauer nicht vom Boom der vergangenen beiden Jahre leben. Die Verantwortlichen müssen sich etwas einfallen lassen. Wir brauchen mehr Events und Veranstaltungen als Zugpferde“, fordert Tommy Rieger. Auch er und Michael Hecht klagen die schlechten Radwege an.

Doch trotz aller Probleme blicken beide auch positiv in die Zukunft. „Wer einmal einen Wohnwagen besitzt, der gibt ihn nicht mehr so schnell ab und wird damit auch reisen“, so Michael Hecht. „Wir leben nicht von Dauercampern, sondern setzen auf mehr Mietobjekte wie Tiny-Häuser, um auch Nicht-Campern eine Unterkunft zu bieten“, schließt Tommy Rieger.