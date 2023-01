Jan und Anne Jochmann aus Parchim machen ihre Reiseleidenschaft zum Beruf und starten ihr Reisecafé „Beste Kreuzfahrten“. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Café Am Brunnen als Reisecafé Jan und Anne Jochmann aus Parchim erfüllen nun auch Urlaubswünsche Von Christiane Großmann | 10.01.2023, 11:24 Uhr

Vor zehn Jahren fand das Paar aus Thüringen in Parchim sein Glück. Nun haben die Betreiber des Cafés Am Brunnen das Konzept erweitert und vermitteln auch Reisen – von der Fahrradreise bis zur Kreuzfahrt. So sieht das Angebot aus.