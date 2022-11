Ein Teil des Ensembles von links nach rechts: Christian D. Trabert, Manuel Ettelt und Jaqcueline Batzlaff. Foto: Moreen Wiedbusch up-down up-down Veranstaltung Parchim Burgfestspiele Plau geben Weihnachtslesung in Stadthalle Parchim Von Alexander Block | 28.11.2022, 12:29 Uhr

Das Ensemble der Burgfestspiele Plau am See gastiert mit seiner komödiantischen Weihnachtslesung am 10. Dezember in der Stadthalle Parchim und geht der Frage nach dem Familienglück an Weihnachten auf den Grund.