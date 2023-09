Regionale Schule am Klüschenberg Burgfestspiele Plau am See laden zu Halloween-Musical-Workshop Von Alexander Block | 26.09.2023, 12:18 Uhr Jacqueline Batzlaff und Manuel Ettelt zeigen Kindern, worauf es beim Schauspielen ankommt. Foto: Alexander Block up-down up-down

Wer sich gerne mal als Schauspieler und Tänzer ausprobieren möchte, der hat dazu zu Halloween in Plau am See die Möglichkeit. Die Veranstalter der Burgfestspiele laden nämlich zu einem Workshop für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 14 Jahren. So können sie mitmachen.