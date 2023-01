Oberförster Danilo Klaus im Gespräch mit Brigitte Kowalsky und Naturschutzwart Bernd Udo Heckendorf (v.r.). Foto: Theresa Franz up-down up-down Erhalt von Buchholz und Hündchenmoor Nach Petition: BUND Parchim sucht mit Stadtforst nach Lösung Von Theresa Franz | 15.01.2023, 17:27 Uhr

Die BUND-Ortsgruppe sieht das Landschaftsschutzgebiet Buchholz und das Hündchenmoor in Parchim in Gefahr und hat in den vergangenen Wochen Kritik an der Stadtforst geübt. Jetzt kamen Vertreter beider Seiten zusammen.