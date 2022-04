Dirk Flörke stellt sich am Donnerstag im Club am Südring vor und beantwortet Fragen von Jugendlichen. FOTO: Stadt Parchim Club am Südring in Parchim Jugendliche können Bürgermeister Dirk Flörke vor der Wahl befragen Von Alexander Block | 04.04.2022, 11:55 Uhr

Nachdem sich Bürgemeisterkandidat Sebastian Langer Parchimer Jugendlichen vorgestellt hat, ist am Donnerstag Amtsinhaber Dirk Flörke an der Reihe. Anmeldungen für die Veranstaltung im Club am Südring sind noch möglich.