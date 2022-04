Die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl Sebastian Langer (l.) und Dirk Flörke stellen sich den Fragen der Bürger und erklären ihr Wahlprogramm. FOTO: Christiane Großmann/ Archiv Wahl in Parchim Bürgermeisterkandidaten im Duell bei Podiumsdiskussion im Kino Von Alexander Block | 05.04.2022, 16:26 Uhr

Am Sonntag treffen die beiden Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Parchim, Dirk Flörke und Sebastian Langer, direkt in einer Podiumsdiskussion im Movie Star aufeinander. Sie erklären ihre Themen und beantworten Fragen.