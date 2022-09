Die Montagsdemos sollen auf dem Schuhmarkt stattfinden. Foto: Carlotta Behnes up-down up-down Proteste in Parchim Was die Parchimer über Montagsdemonstrationen denken Von Carlotta Behnes | 05.09.2022, 16:16 Uhr

Jede Woche wollen Bürger von nun an montags in der Kreisstadt auf die Straße gehen, um ihre politische Unzufriedenheit zu äußern. Wir haben bei einer kleinen Umfrage wissen wollen, was die Bewohner darüber denken.