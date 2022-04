Volker Schubert, Jörg Ulrich Helgert, Katrin Prediger und Tilo Tambach (v. l.) laden die Parchimer zum Welttag des Buches ein. FOTO: Alexander Block Veranstaltungen in Parchim Literarisches Konzert und Bücherjagd am Welttag des Buches Von Alexander Block | 05.04.2022, 15:39 Uhr

Am 23. April wird in Parchim zu zwei besonderen Veranstaltungen eingeladen. Zum einen können in der Stadt versteckte Karten gesucht und gegen eine Lektüre eingetauscht werden. Und es gibt eine musikalische Darbietung.