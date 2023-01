Das Kanalnetz muss in turnusmäßigen Abständen mit der Kamera untersucht werden, damit unliebsame Überraschungen vermieden werden. Foto: Christiane Groẞmann/Archiv up-down up-down Baustellen im Stadtgebiet Breitbandausbau und Kanalaufnahmen: Straßen in Parchim gesperrt Von Christiane Großmann | 16.01.2023, 19:26 Uhr

In der Innenstadt von Parchim stehen in den nächsten Wochen einige Straßensperrungen an. Das sind die betroffenen Abschnitte.