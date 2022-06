Bereits am Vorabend gab es schon zwei kleine Feuer in demselben Haus. FOTO: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild Parchim Brand im Keller eines Sechsfamilien-Hauses Von Katja Frick | 13.06.2022, 18:14 Uhr

Feuer brach in Altkleidern aus. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Bereits am Abend zuvor stellte die Polizei zwei kleine Feuer in demselben Haus fest.