Brand einer Maschinenhalle mit Werkstatt, etwa 20 x 8 Meter. FFw Rom, Parchim und Stralendorf im Einsatz. Foto: © Michael-Günther Bölsche FOTO: Michael-Günther Bölsche Brand einer Lagerhalle in Paarsch Feuer verursacht Schaden von über 200.000 Euro Von Michael-Günther Bölsche | 07.04.2022, 09:33 Uhr

In Paarsch brannte am Mittwochabend eine Maschinenhalle mit Werkstatt eines dort ansässigen Garten- und Landschaftsbetriebes. Schon beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude in Flammen. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt, die Brandursache ist noch unbekannt.