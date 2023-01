Am Montag krachte es in der Ziegendorfer Chaussee von Parchim. Symbolfoto: Patrick Pleul / dpa up-down up-down Mehr als zwei Promille Sturzbetrunkener Pick-up-Fahrer verursacht in Parchim Unfall Von Christiane Großmann | 23.01.2023, 18:38 Uhr

In der Ziegendorfer Chaussee krachte es am Montag. Für den Verursacher hat das weitreichende Konsequenzen, denn er saß betrunken am Steuer.